A hétvégén lejátszott Fiorentina-AC Milan találkozó után nem a mérkőzés, hanem a játékvezetői döntések szolgáltatták a fő témát.



Az első játékrészben, igencsak megkérdőjelezhető döntés született akkor, amikor Gianpaolo Calvarese érvénytelenítette Zlatan Ibrahimovic gólját. A svéd csatár találatát egy nagyszerű szóló és egy kezezés előzte meg, bár utóbbi erőteljesen vitatható volt.



Továbbá a meccs hajrájában a játékvezető szabálytalannak ítélte meg Romagnoli megmozdulását Cutronéval szemben.



A csapatkapitány a tizenhatoson belül szerelte a Milan korábbi támadóját és elpöckölte előle a labdát, azonban a bíró az eset visszanézése nélkül, rögtön büntetőt ítélt. Az összecsapás után nem csupán a Milan edzője Stefano Pioli, hanem a technikai igazgató, Paolo Maldini is felemelte a hangját a jogtalannak vélt tizenegyes miatt.



A találkozón a bíró azonban nemcsak ebben a két esetben nem állt a helyzet magaslatán. Dalbert szabálytalansága után, előbb sárgát, majd az eset visszanézése után pirosat mutatott fel.



A Republicca című olasz lap szerint az AC Milan panaszt fog benyújtani, az olasz játékvezetői szövetség elnökénél, Marcello Nicchinél, aki a bíróküldésért is felel.



A klub a szövetség előtt is hallhatóvá fogja tenni a hangját annak érdekében, hogy az illetékesek konkrét magyarázattal szolgáljanak a kérdéses szituációkkal és a VAR technológia nem egyértelmű használatával kapcsolatban.



Forrás: ACMilan.hu



Borítókép: Gabriele Maltinti/Getty Images