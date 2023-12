Victor Osimhen ügynöke, Roberto Calenda szerint ő és ügyfele örül, hogy marad a Napolinál, miután szombaton hivatalosan is bejelentették a csatár szerződéshosszabbítását, és eloszlatta azokat a pletykákat, amelyek szerint a nigériai nyáron még mindig nyitott lenne a távozásra.

Osimhen szombaton hivatalosan is papírra vetette 2026 nyaráig szóló új szerződését, amely egy olyan megállapodást tartalmaz, miszerint az Olaszországon kívüli csapatoknak is van kivásárlási lehetősége. A feltehetően 120-130 millió euró körüli összegre vonatkozó záradék a Serie A-n kívüli csapatok számára is érvényes a nyári átigazolási időszakban, ami nem kizárt, hogy Európa néhány gazdagabb csapata számára nem lehetetlen.

Calenda az Il Corriere dello Sport szombati nyomtatott kiadásában adott mélyinterjút, amelyben Osimhen hosszabbítását "történelmi" üzletnek nevezte az olasz futball számára. Calenda hozzátette, hogy a hosszabbításhoz rengeteg kemény munkára volt szükség.

„Ez elismerés azért, amit Osimhen a pályán tett és tesz. Ő egy rendkívüli játékos. Idén is, a sérüléseire ellenére is szerzi a gólokat. Néha könnyű elfelejteni, hogy 33 év után először tudtak bajnokok lenni a Napolival. A csapattársaival együtt valami hihetetlen dolgot építettek fel.”

Calendát kérdezték ügyfele szerződésében szereplő kivásárlási záradékról, de nem volt hajlandó további részletekkel szolgálni, azt állítva, hogy a szerződés feltételei bizalmasak.

„Victor nagyon jól érzi magát Nápolyban, és a lehető legmagasabbra akarja vinni a csapatot. Ezt mindig is mondta és a pályán is alátámasztotta. Egy történelmi üzletet zártunk le az olasz labdarúgásban. Élvezzük ki. Hallottam olyan híreket, miszerint nem akartam, hogy hosszabbítson és inkább máshova vinném. Ez nem volt igaz. Én képviselem Victort, és azt akarom, ami a legjobb neki. Nyár óta mindketten a hosszabbítást akartuk. Tavaly nyáron rengeteg ajánlat érkezett, néhány horribilis is, de De Laurentiis meg akarta tartani Victort, mi pedig nyitottak voltunk erre. Ha távozni akartunk volna, azt mondtuk volna. Ehelyett sokat dolgoztunk, hogy létrejöjjön a hosszabbítás. Jövő nyáron ugyanez lesz, beszélni fogunk De Laurentiisszel, és meglátjuk, mit teszünk.”

Borítókép: Silvia Lore/Getty Images