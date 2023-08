Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Romelu Lukaku átigazolása a Juventus csapatába igenis valós, ugyanis az olaszok érdeklődése komoly, a játékos pedig már meg is egyezett a személyes feltételeket illetően a zebrákkal.



Az első kiszivárgott pletykák hatására az Inter szurkolói árulónak titulálták a belgát és üzentek neki, hogy hátbaszúrva érzik magukat.

Erre kontráztak most rá a Juventus drukkerei, akik szintén nem szeretnék, hogy a csapatukba igazoljon Lukaku, ezt pedig tudtára is adták.

A csapat ma a tartalékosok ellen játszott felkészülési meccset, ezt követően pedig a Juve-szurkolók keménymagja a pályára rontott, és ott transzparensekkel demonstráltak a belga érkezése ellen.

„Ne igazoljuk le Lukakut!”



„Lukaku maradj Milánóban, már van másodikszámú kapusunk!” – szóltak a játékos elleni szavak.

Juventus fans on the pitch chanting:



"WE DON'T WANT LUKAKU"



(Source: @ForzaJuveEN) pic.twitter.com/pPSTQzhWsp