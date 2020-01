Egy ember, aki fénykorában meghódította Európa futballját – eközben, akivel tudta összerúgta a port, legyen szó csapattársról, vagy edzőről -, vajon miért teszi kockára azt, amit addig felépített?

Ahhoz, hogy tisztán lássuk valójában mit is épített fel karrierje során a svéd válogatott labdarúgó, muszáj a száraz tényekről is beszélni. Hazájában, a Malmö FC-ben kezdte profi pályafutását, majd 20 évesen már az Ajax labdarúgójaként kápráztatta el a világot, többek között ilyen megoldásokkal:

Ezután 12 év alatt 6 top csapatban fordult meg, remek statisztikákat produkálva évről évre. A PSG-nél töltött 4 éve alatt 122 meccsen 113 gólt jegyzett, pedig már a harmincas éveit taposta.

Amikor 2018 tavaszán két éves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy csapatával, azt gondolhattuk, hogy a profi labdarúgás egyik legnagyobb alakja levezeti, majd lezárja a karrierjét. Azért az ott töltött idő alatt, sikerült a liga legjobbjai között lenni. Bebizonyosodott, hogy amit képvisel, az része a futballshownak. Képességei mellett karizmatikus egyinésége tette azzá aki.

Ibra végül nem úgy gondolta, hogy lezárja. Inkább visszatért, hogy újra megmutassa. Ebben a döntésben benne van a bukás kockázata, hiszen a csúcson abbahagyhatta volna. Nagy kérdés, hogy 38 évesen képes lesz még a legjobbak között futballozni?

Ibrahimovic bajnoki címei, kupa sikere:



Ajax Amsterdam:

Holland Eredivisie: 2001–02, 2003–04

Holland kupa: 2001–02

Holland szuperkupa: 2002

Internazionale:

Serie A: 2006–07, 2007–08, 2008–09

Olasz szuperkupa: 2006, 2008

Barcelona:

La Liga: 2009–10

Spanyol szuperkupa: 2009, 2010

Európai szuperkupa: 2009

FIFA Klubvilágbajnokság: 2009

AC Milan:

Serie A: 2010–11

Olasz szuperkupa: 2011

Paris Saint-Germain:

Ligue 1: 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16

Francia szuperkupa: 2013, 2014, 2015

Francia ligakupa: 2013–14, 2014–15, 2015–16

Francia kupa: 2014–15, 2015–16

Manchester United:

Community Shield: 2016

Ligakupa: 2016–17

Európa-liga: 2016–17

Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images