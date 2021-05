Fabrizio Castori nemrég feljutatta a Salernitanát a Serie A-ba. A 66 éves vezetőedző Jürgen Klopphoz és Pep Guardiolához hasonlítja magát.

A Salernitana nemrégiben bebiztosította feljutását a Serie A-ba, miután a Seria B-ben megszerezték a második helyet. A siker mögött álló vezetőedző, a 66 éves Fabrizio Castori épp a szezon előtt vette át az irányítást az olasz klubnál.

"Modern edzőnek látom magam. Azt mondanám, hogy olyan vagyok, mint Pep Guardiola és Jürgen Klopp. Nagyon boldog vagyok, mindig is kedveltem a Serie A-t, és szerettem volna ott szerepelni. Úgy éreztem, ez a megfelelő hely ehhez, és most meg is csináltuk."



Fotó: Dan Mullan/Getty Images



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images