A West Ham United kivetette hálóját Piotr Zielinskire, amennyiben pedig sikerül elhozniuk Nápolyból, az olaszok Szoboszlaival helyettesítenék.

A két csapat közt hivatalos kapcsolatfelvétel még nem történt, egyelőre a Zielinski-transzfer kimenetelére várnak a felek. Az abból befolyó összegből a Napoli könnyen ki tudná fizetni a magyar tehetség vételárát.

Szoboszlainak 2026-ig van szerződése a Lipcsével, az előző szezonban 44 meccsen 10 gólt és 8 gólpasszt jegyzett.

There is a report from Italian publication Il Mattino who claim that Szoboszlai is a dream signing for Napoli but in order to make it become reality, they must sell Zielinski to the Hammers first.



Take this rumour as a pinch of salt