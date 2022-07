A Tuttomercatoweb értesülései szerint az AS Roma kivetette hálóját a 28 éves játékosra. A farkasokhoz már szinte biztosan érkezik Paulo Dybala is, ez azonban nem kizáró ok Belotti ügyében.

Az olasz lap szerint a Roma részéről már megvolt a hivatalos kapcsolatfelvétel, így jelenleg tárgyalnak a játékos ügynökeivel.

Belottit szerződése lejártát követően olyan klubokkal hozták összefüggésbe, mint a Manchester United, a Milan, az Atalanta vagy a Monaco.

Az olasz csatár a Torino színeiben 270 Serie A meccsen 106 gólt szerzett. Rómában elsőszámú vetélytársa Tammy Abraham lehet.

Fotó: Matteo Ciambelli/DeFodi Images - Getty Images