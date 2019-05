Az olasz Radio Sportiva egy újságírójának információi szerint, Pep Guardiola 'megegyezett' egy négy éves szerződésről a Juventus-szal.

A Manchester City trénere a Juve sportigazgatójával, Fabio Paraticivel tárgyalt Milánóban kedden, és többször megerősítették, ő az elsődleges kiszemelt a távozó Massimiliano Allegri helyére, miután az ő távozását bejelentették, mivel Bajnokok Ligáját nem tudott nyerni az Idős Hölggyel.

HUGE NEWS



Translation: Done deal! Pep Guardiola will be the Juventus coach. 4-year contract. https://t.co/ipswuA97eK