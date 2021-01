A listavezető AC Milan 2-1-re nyert a Bologna otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A vendégek mindkét gólja büntetőt követően született, igaz, az elsőnél Zlatan Ibrahimovic kihagyta a 11-est, de Ante Rebic a kipattanót értékesítette.

