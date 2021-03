Az Inter állítólag kész kifizetni a januári fizetéseket, és már rendezte a Manchester Unitednek 1,9 millió eurós bónuszt Romelu Lukaku után.

A Suning Group folytatja az egyeztetést a Nerazzurri részvények egy részének vagy egészének megszerzésében érdekeltekkel, a megkerülhetetlen március 31-i határidő minden egyes nappal egyre közelebb kerül. A minap gyorsan növekedtek a jelentések arról, hogy Suning az Inter 30 százalékát inkább a PIF-nek adja el, mintsem az egész klubot a BC Partners-nek.



Fotó: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

A La Repubblica jelentése szerint a Suning most túlórázik, hogy rendbe hozza az Inter vállalati és pénzügyi szilárdságát, és készen áll a havi bérek kifizetésére januárban. Az újság azt is állítja, hogy megnyugtató hírek érkeztek egyes játékosok béreinek rendezéséről is. Az Inter állítólag túllépte az 1,9 millió eurós bónusz kifizetésének határidejét a Manchester Uniteddel kötött Romelu Lukaku megállapodásban, de a La Repubblica jelentése szerint már kifizették.

Forrás: football-italia.net

Borítókép: Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images