Aurelio De Laurentiis klubelnök bejelentette, hogy Gennaro Gattuso távozik az SSC Napoli labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.

Amennyiben a nápolyiak házigazdaként legyőzték volna a Hellas Veronát a Serie A utolsó fordulójának vasárnapi játéknapján, ősztől a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelhetnek, de csupán 1-1-es döntetlent játszottak, így ötödikek lettek a tabellán, és be kell érniük az Európa-ligával. Az elnök és az edző között egy ideje megromlott a kapcsolat, ezért Gattusónak - akinek most jár le a szerződése - minden bizonnyal a BL-szereplés kiharcolása esetén is távoznia kellett volna.



Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Gattuso 2019 decemberében Carlo Ancelottit követte a Napoli kispadján, és tavaly júniusban megnyerte az Olasz Kupát a csapattal. Áprilisi olasz sajtóértesülések szerint a szakvezető idén nyártól a Fiorentina vezetőedzője lesz.

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images