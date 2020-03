Ahogy azt korábban megírtuk az AC Milan szombaton hivatalosan bejelentette, hogy azonnali hatállyal felbontja Zvonimir Boban szerződését.



Az 51 éves szakembert azt követően küldték el, hogy olyan nyilatkozatott tett, ami nem egyezett Gazidis állításaival. Boban a vezérigazgatóval szemben azt mondta, hogy a klubon belül több ellentét és nézeteltérés is kialakult.

A horvát klubikon a menesztése után az Il Giornale olasz lapnak adott interjút, amiben az olasz csapat vezetőségének mentalitását az észak-koreai irányításhoz hasonlította.

“Nem tudtam, hogy Észak-Koreában vagyunk. Az interjúm jogilag kifogástalan volt és azt követően adtam, hogy a klubon belül számtalan kísérletet tettem az ügy tisztázására, de ezt figyelmen kívül hagyták. Rangnick? Úgy állapodtak meg vele decemberben, hogy nekem nem szóltak. Sok szerencsét kívánok neki, de úgy vélem, megérdemeltem volna, hogy tájékoztassanak, már csak magáról a kezdeményezésről is.” – mondta Boban.

Boban hozzátette, hogy a téli átigazolások idején is korlátozták munkáját és Gazidis több kiszemelt játékos érkezését is megvétózta, arra hivatkozva, hogy a leigazolásukhoz az új edző beleegyezése is szükséges.

