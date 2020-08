Zlatan Ibrahimovic szombaton késő este visszatért Olaszországba, hogy a korábbi híreknek megfelelően új szerződést kössön az AC Milan labdarúgócsapatával.

Az október 3-án már 39. születésnapját ünneplő svéd támadó pénteken közösségi oldalán tett félre nem érthető célzást arra vonatkozóan, hogy továbbra is a milánói gárda játékosa marad, miközben az olasz sajtó arról is beszámolt, hogy várhatóan egyéves szerződést köt majd, keresete pedig - bónuszok nélkül - nettó hétmillió euró (2,5 milliárd forint) lesz.



A Milan honlapján most közzétett videóban Ibrahimovic megérkezését követően még a Linate repülőtéren adott rövid interjút az egyesület sajtósainak. A támadó kiemelte: végül minden a helyére kerül, ő pedig visszatérhet oda, ahol otthon érzi magát.



"Mindig elmondtam, csak ismételni tudom magam, nem azért vagyok itt, hogy én legyek a kabalafigura. Azért vagyok itt, hogy szállítsam az eredményeket, valamint segítsem a stábot, a vezetőedzőt és a csapatot abban, hogy az AC Milan ismét oda tudjon kerülni, ahol hagyományainak megfelelően lennie kell" - nyilatkozta. Hozzátette: nagyszerű hónapokat tudhat maga mögött a csapatnál, amely viszont nem nyert semmit.



"Ezúttal lehetőségem lesz, hogy már a bajnoki szezon kezdetétől itt legyek. Ott kell folytatnunk, ahol abbahagytuk. Kemény és áldozatos munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat" - hangsúlyozta.





Ibrahimovic nagy szerepet vállalt a Milan szezonvégi hajrájában.



Fotó: MB Media/Getty Images



Az AC Milan gyenge szezonkezdet után jó formába lendült, a Serie A zárása előtt egy fordulóval már bebiztosította hatodik helyét a tabellán, így részvételét a nemzetközi kupaporondon.



A január elején megszerzett svéd támadó elsőre augusztus végéig kötött szerződést az AC Milannal, és az együttes utóbbi periódusában meghatározó szerepet játszott, 20 tétmérkőzésen 11-szer volt eredményes, az újrakezdést követően 10 bajnoki összecsapáson 7 gólt szerzett.



A 18-szoros olasz bajnok AC Milan legutóbb 2011-ben ünnepelhetett aranyérmet a Serie A-ban - Ibrahimoviccsal a keretben -, a hétszeres BEK/BL-győztes gárda a nemzetközi porondon 2007 óta nem nyert trófeát. Akkor a BL-serleg mellett begyűjtötte az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnoki címet is.



A tervek szerint az olasz bajnoki szezon szeptember 19-én rajtol.

Borítókép: Emanuele Perrone/GC Images