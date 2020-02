Az Atalanta és a Milan is otthon játszott döntetlent az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A milánói együttes 1-1-re végzett a Veronával, amely 68. perctől emberhátrányban futballozott. A kiállítás után már nem született gól.



A végeredmény a bergamói mérkőzésen is kialakult már az első félidőben, a genovaiak tíz emberrel fejezték be a mérkőzést. Valon Behramit a 83. percben állították ki.



A Lazio kiütötte a vendég SPAL-t, a hazaiaknál az első félidőben a góllövőlistát vezető Ciro Immobile, valamint Felipe Caicedo is duplázott.

Serie A, 22. forduló:



AC Milan-Hellas Verona 1-1 (1-1)

Atalanta-Genoa 2-2 (2-2)

Lazio-SPAL 5-1 (4-0)

korábban:

Juventus-Fiorentina 3-0 (1-0)

később:

Lecce-Torino 18.00

Udinese-Internazionale 20.45

szombaton játszották:

Sassuolo-AS Roma 4-2 (3-0)

Cagliari-Parma 2-2 (1-1)

Bologna-Brescia 2-1 (1-1)

hétfőn játsszák:

Sampdoria-Napoli 20.45

Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images