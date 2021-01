A címvédő Juventus több mint egy félidőt emberelőnyben játszva is csak nehezen, a hajrában lőtt gólokkal győzte le a vendég Sassuolót az olasz labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A torinói összecsapás első félidejében nem szültetett gól, ennek ellenére a hazaiak mehettek előnyben a szünetre, mivel a játékrész végén egy csúnya szabálytalanságért Obiangot kiállították.



A második félidőben Danilo bombagóljával gyorsan megszerezte a vezetést a sorozatban tizedik bajnoki címéért küzdő Juventus, ám a vendégek nem sokkal később emberhátrányban is egyenlíteni tudtak. A folytatásban a Juve szenvedett, kevés helyzetet alakított ki, s azokat is kihagyta, a 82. percben viszont Aaron Ramsey újra előnyhöz juttatta Andrea Pirlo tanítványait, Cristiano Ronaldo pedig a lefújás előtt beállította a 3-1-es végeredményt.

Ronaldo makes amends for failing to convert earlier in the game. Puts the game to bed. — Juventus get the much needed 3 points. Sassuolo have battled hard. #JuveSassuolo pic.twitter.com/rpNM9UjZdw