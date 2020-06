Sajtóhírek szerint már keresik a Napoli csapatánál a lengyel támadó, Arkadius Milik utódját.



A lengyel támadó jövője jelenleg bizonytalan az olasz csapatnál, a szerződése 2021-ig szól.



A klub elnöke Aurelio de Laurentis nem akarja,hogy Milik szerződése lejárta után ingyen távozzon.



Az olasz klub már vizsgálja, hogy milyen lehetőségek vannak a 26 éves lengyel támadó pótlására., amennyiben nem sikerül hosszabbítani vele.



Az egyik jelölt a LOSC Lille 21 éves játékosa Victor Osinhem. A nigériai csatár iránt érdeklődik az Arsenal is, így a Napoli számára elérhetőbb a Zenit Szentpétervár iráni játékosa Sardar Azmoun.



A Zenit támadója 30-35 millió euróért is csatlakozna az olasz csapathoz, ami lényegesen olcsóbb, mint Victor Osinhem szerződtetése.



Borítókép: SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images