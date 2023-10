Újabb botrány rázta meg az olasz labdarúgást. Fabrizio Corona volt újságíró feltárta, hogy legalább egy tucatnyi labdarúgó érintett az illegális fogadásokban. Megállapításai szerint Nicolo Fagioli, valamint Nicolo Zaniolo és Sandro Tonali is érintett a botrányban, de ez csak a jéghegy csúcsa lehet.



Corona, aki jelenleg börtönbüntetését tölti, arról beszélt, hogy az említett három labdarúgó egy illegálisan működő online oldalon játszott. A La Repubblica 11 futballistáról írt, a lista pedig időközben a lengyel Nicola Zalewskivel bővült, de az olasz sajtó szerint ez csupán a jéghegy csúcsa.



Zaniolo és Toniali a válogatottal készült, a rendőrség onnan vitte el őket, azóta pedig már visszatértek klubjaikhoz. Mindkét játékos, valamint Fagioli mobiltelefonját és tabletjét lefoglalták. Utóbbi adatait külön elemezték és az egyik római napilap szerint arra jutottak, hogy legalább 10 további futballista is érintett lehet a botrányban.



Az érintett játékosok akár hosszú távú eltiltásra is számíthatnak. Olaszországban szigorúan tilos, hogy a labdarúgók a saját mérkőzéseikre fogadjanak.



A csapat körül borzalmas a hangulat, Fabrizio Corona várhatóan idővel a többi, ebben a fogadásban részt vevő játékost is lebuktatja. A "La Gazetta dello Sport" szerint az illegális bukméker állítólag kapcsolatban áll a maffiával.



Borítókép: Claudio Villa/Getty Images