José Mourinho továbbra sem hajlandó konkrétumokat elárulni a jövőjével kapcsolatban.



José Mourinho szerződése egy év múlva lejár az AS Románál, jövőre azonban továbbra is bizonytalan. A Sampdoria elleni meccset követően többen is nekiszegezték a kérdést a portugálnak, marad-e, ő azonban sem cáfolni, sem megerősíteni nem volt hajlandó a jövőjével kapcsolatos pletykákat.



„Sem a barátaimmal, sem az újságírókkal nem beszélek a jövőmről. Az igazgatónk, (Pietro) Berardi néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy maradok, de ez az ő értelmezése a dolgokról” – mondta Mourinho a Football-Italia szerint.



„Ha a szerződésem nézzük, még egy évem van a klubnál, de nem mindig a szerződés a legfontosabb” – tette hozzá.

Borítókép: Massimo Insabato ATPImages/Getty Images