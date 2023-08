2021 nyarán vette át az AS Roma irányítását José Mourinho. A legendás mesterre hatottak a klub elöljáróinak szavai, amikor arra kérték, segítsen naggyá tenni a csapatot. A szezon végén megnyerték a Konferencialigát, májusban pedig Budapesten Európa-Liga döntőt vívtak.

Mourinho fontosnak tartotta, hogy beszéljen a bírókról. „Olaszországban úgy éreztem, hogy megtámadtak, megsértették a szabadságomat, mint ember, a szabadságomat, mint egy forrófejű emberét. Itt már nem érzem jól magam. Attól tartok, újabb kizárásokat kapok.”

A tréner a budapesti finálé játékvezetőjéről is szót ejtett. „Mea culpa, talán én is tévedtem azon a meccsen. Taylor nekem tisztességes embernek tűnik, soha nem kérdőjeleztem meg az őszinteségét. Az egyetlen dolog, amit említenék és mindig is mondok, hogy büntető volt, azzal a büntetővel a Roma ott is nyerhetett volna. Azelőtt egyáltalán nem tetszett az irányítása, a technikai, fegyelmi döntései, de még mindig úgy gondolom, hogy nagyon jó bíró és ha a következő szezonban újra találkozunk, nem lesz probléma.”

A keret állapotával nincs teljesen megelégedve, de nehezített helyzetben is jól érzi magát. „Egy órára mérges leszek, aztán lenyugszom. Nem leszek depressziós, nem fenyegetőzöm, nem mondom, hogy tengereket és hegyeket ígértek nekem, és nem látok sem tengert, sem hegyeket.”



Egy csatár még jól jönne, de akit kinéztek, nem tudják megszerezni. „Nem Mbappéról lenne szó” – tette hozzá Mourinho, aki jobban alszik, mióta letelt a Dybalára vonatkozó elengedési záradék kiváltásának határideje. Ő Róma aranya, nem adhatják fel.

