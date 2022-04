José Mourinho úgy véli, hogy a több mint húsz éves edzői pályafutása során sokat változott. Ugyanakkor van egy dolog, amit mind a mai napig nem hajlandó elfogadni.



José Mourinho csapata az AS Roma jelenleg az olasz bajnokság ötödik helyén áll. A portugál szakember pályafutása több mint húsz évre nyúlik vissza. Mourinho úgy gondolja, hogy ez alatt az idő alatt sokat változott.



„Ami a személyes fejlődésemet jelenti, sokáig csak magam miatt akartam ynerni. Most úgy vagyok, hogy még mindig annyira akarok nyerni, mint korábban, csak már nem magamnak, hanem azoknak a játékosoknak, akik még sosem nyertek. Segíteni akarok nekik” – mondta a Football Italia szerint a L'Osservatore Romanónak.



„Sokkal többet gondolok arra az állandó szurkolóra, aki mosolyog, mert a csapata nyert, mosolyog a következő hét elején, ami jobb lesz, mert a csapata nyert. Még mindig versenyőrült vagyok, hogy úgy mondjam. Most is ugyanúgy szeretnék nyerni, mint korábban, de akkor jobban magamra koncentráltam” – tette hozzá.

Mourinho olyan csapatokat edzett edzői pályafutása során, mint a Porto, a Chelsea, a Real Madrid, a Manchester United és a Tottenham. Ennyi tapasztalat után is van azonban egy dolog, amit nem bír elfogadni.



„Megfizetsz a hibákért. Ha hibázom, kirúgnak. Ha egy játékos hibázik, nem játszhat többé. Van ebben valami kegyetlen, de nem hagyhatjuk, hogy a módszerünkkel túllépjünk azon, hogy emberi lények vagyunk.”



„Ez világos. Próbálok segíteni másoknak és magamnak is a fejlődésben. De egy dolgot nehéz elfogadnom, az a tehetség pazarlását. Ez egy olyan dolog, amin 30 év futballozásban eltöltött és után még mindig nehéz túltennem magam” – fejtette ki.



Mourinho megállapodása a Romával 2024 nyaráig szól.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images