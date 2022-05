Jose Mourinho megpróbálja meggyőzni Paulo Dybalát arról, hogy igazoljon az AS Romához.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Juventus nem hosszabbította meg Paulo Dybala szerződését, így a játékos június 30-tól szabadon igazolhatóvá válik. Az argentin a „Zebrák” utolsó hazai mérkőzését követően könnyeivel küszködve búcsúzott a szurkolóktól, és nem titkolta rosszul érinti, hogy nem maradhat Torinóba.

Egybefüggő vélemények alapján a játékos következő állomáshelye az Internazionale lehet, ám a legfrissebb hírek szerint Jose Mourinho, az AS Roma vezetőedzője ezt nem hagyná annyiban.



A La Repubblica szerint a portugál szakember azon dolgozik, hogy meggyőzze a játékost az AS Romához való csatlakozásról.



Az ANSA hírügynökség szerint az edző kifejezetten kérte az argentin szerződtetését.

A Corriere dello Sport arra is felhívja a figyelmet, hogy a Roma legendája, Francesco Totti Dybala rajongója, és az elmúlt napokban a játékos több Instagram-bejegyzését is kedvelte.

Borítókép: twitter.com/Juventus FC