A 19 éves középpályás számára örök emlék lesz a Servette FC elleni négygólos győzelem, ezen a meccsen mutatkozott be ugyanis a felnőttek között. A lefújás után az ifjú futballistát a csapat edzője odahívta, miközben interjút adott.

„Először is, hadd meséljek el egy történetet. Gyere, gyere csak ide!” – kezdett bele José Mourinho a kamerák előtt. „A nyáron, mielőtt még a gyerekek visszatértek volna a suliba, a Trigorián edzettünk, miközben sok-sok kissrác kiabált nekünk a pálya mellől, mert szerettek volna bejönni, megnézni a tréninget. Francesco ott volt velünk és azt mondta: „Amikor 7-8 éves voltam, én is ugyanígy kiabáltam itt, hogy engedjenek be, de egyetlen edző sem nyitotta ki a kaput.” Én viszont nagyon megörültem a gyerekeknek, ki is tártam a kapukat, hogy jöjjenek”.

Majd a mellette álló D’Alessiora mutatott: „Most a Romában játszik, az Európa Ligában, a Stadio Olimpico pályáján, 50-60 ezer néző előtt, köztük a családjával.” A fiatalt a szülei mellett lánytestvére is elkísérte.

„Többet nem akarok mondani, tud ő is beszélni.” – zárta szavait a tréner, majd elsétált.

A farkasok gyengén kezdték a szezont, de az elmúlt két meccsüket egyaránt megnyerték, ráadásul a Frosinone és a Servette ellen gólt sem kaptak.

