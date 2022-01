Ainsley Maitland-Niles az Arsenaltól érkezett az AS Romába. A játékos most beszélt a váltás hátteréről és új edzőjéről is.

A labdarúgó már korábban is kijelentette, hogy szeretne távozni angol klubjától, ám ősszel mégis maradt az Arsenálnál. A 24 éves játékos most nyárig tartó kölcsönszerződéssel érkezett az olasz együtteshez. Maitland-Niles új klubja honlapjának nyilatkozott és új edzőjéről is beszélt.

„Ez az egyik legjobb érzés. Azért jöttem, hogy megmutassam az embereknek, milyen jó vagyok, és milyen jó, hogy ezt csinálhatom. Szóval minden megvan, csak a teljesítményemen múlik.”



„Mourinho nagyon nagy. A világ egyik legjobb edzője, ha nem a legjobb. Rengeteg címet nyert, és jó ember. Az igazat mondja, boldog ember, és nyerni akar.”

„A futball pedig erről szól: a győzelemről. Annál többet nem kérhetsz, mint hogy egy ilyen edző alatt játszhass.”

„Tegnap vacsoráztunk. Beszélgettünk a jövőbeli tervekről és arról, hogy mit akar tőlem, és mit vár. Jó beszélgetés volt.”

Ainsley Maitland-Niles várhatóan a nyáron visszatér az Arsenalhoz, mellyel 2023-ig van szerződése.

Borítókép: Facebook.com/ AS Roma