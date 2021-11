Jose Mourinho állta a szavát és különleges ajándékkal lepte meg fiatal játékosát.



Kétségtelen, hogy Felix Afena-Gyan lett az AS Roma hőse a Genoa elleni mérkőzésen. A mindössze 18 éves játékos életében először lépett pályára a profik közt, de egy percig sem tétlenkedett. José Mourinho 0-0-s állásnál a 75. percben küldte pályára őt, hét perccel később pedig már az első profi gólját ünnepelte. Afena-Gyan nem érte be ennyivel, a 94. percben ismét betalált.



A meccs utáni interjúban Mourinho hosszan áradozott játékosáról, majd elmondta, hogy megveszi azt a cipőt a tininek, amire már régóta vágyik.



„Megígértem, hogy megveszem Felixnek azt a cipőt, amit nagyon szeretne, de nagyon drága, 800 euróba kerül, ezért odarohant, és azt mondta, hogy ne felejtsem el. Holnap reggel az első dolgom lesz, hogy megveszem neki a cipőt” – mondta az edző.



Mourinho pedig állta a szavát és hétfő délelőtt már egy ajándékszatyorral várta játékosát, aki úgy örült a régóta vágyott darabnak, mint egy ajándékát bontogató kisgyermek a karácsonyfa alatt.



Íme a szívmelengető pillanatokról készült felvétel!

