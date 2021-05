Az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) 2026-ig hosszabbított Roberto Mancini szövetségi kapitánnyal.

Gabriele Gravina, a szervezet elnöke hétfőn jelentette be, hogy a szakember szerződését négy évvel toldották meg, így az a 2022-es katari világbajnokság vége helyett a 2026-os, kanadai, amerikai, mexikói közös rendezésű vb-ig érvényes.



"Szeretnénk a folytonosságra törekedni, a trófeák gyűjtése mellett is van tennivaló. Mancini csodálatosan dolgozott az elmúlt két évben, így továbbra is ő vezetheti a projektünket" - nyilatkozott Gravina.



A sportvezető kiemelte, a szövetségben mindenki Mancini szerződésének meghosszabbítása mellett állt.



Az 56 éves tréner 2018 májusa - a sikertelen világbajnoki kvalifikáció - óta irányítja a Squadra Azzurrát, amellyel 28 mérkőzésen 19 győzelem és hét döntetlen mellett mindössze kétszer kapott ki, az Európa-bajnokságra simán jutott ki, míg a Nemzetek Ligájában októberben a spanyolok ellen elődöntőt játszhat majd.



A június 11-én rajtoló, részben budapesti rendezésű kontinenstornán az olaszok az A csoportban Törökországgal, Walesszel és Svájccal találkoznak, előbbivel a torna nyitómeccsén, Rómában.

Borítókép: Paolo Bruno/Getty Images