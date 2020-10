Élvezetesnek ígérkező rangadókkal indul szombaton az olasz labdarúgó-bajnokság negyedik fordulója, a nyitómeccsen a Napoli fogadja az Atalantát, majd Milánó két csapata, az Internazionale és az AC Milan csap össze egymással.

Az Atalanta már az előző szezonban is a Serie A leglátványosabban játszó együttese volt, akkor a harmadik helyen zárt, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőig jutott, s a csapat lendülete a mostani idényre is kitart. Gian Piero Gasperini tanítványai az első három fordulóban félelmetesen hatékony futballal "terrorizálták" riválisaikat, összesen 13 gólt szerezve gyűjtötték be a maximális kilenc pontot, és Nápolyba is esélyesként utaznak.



Igaz ez még úgy is, hogy a Gennaro Gattuso irányította Napoli is remekül kezdett, a pályán még gólt sem kapott és nyolcat lőtt, viszont a harmadik fordulós meccsére - két játékosa koronavírusos esete miatt - nem állt ki a címvédő Juventus ellen, amiért az olasz szövetség szerdán 3-0-lal a torinóiaknak adta a mérkőzést, és még egy pontot le is vont az együttestől. Ezek után nagy kérdés, hogy a gárda - mely egy szállodában vészelte át a karanténidőszakot - milyen állapotban lesz majd a szombaton 15 órakor kezdődő meccsen.



Az Inter és Milan 226. hivatalos és 195. bajnoki derbije kiélezett összecsapást ígér. Előbbit, Antonio Conte csapatát a Juventus első számú kihívójának tartják, ugyanakkor a holtidényben megerősített együttes még érezhetően nem állt össze, három meccsen ugyan hét pontot szerzett, ám a védelme kifejezetten ingatagnak bizonyult és összesen hat gólt kapott.



Tetézi a bajt, hogy a tréner hat futballistájára nem számíthat koronavírus-fertőzés miatt, közülük ketten, Alessandro Bastoni és Milan Skriniar ráadásul a három védős hátvédsor fontos tagjai.

Márpedig a kék-feketék védelmének biztosan lesz dolga a találkozón, a Stefano Pioli irányította Milan ugyanis nagyon összeszokottan és hatékonyan futballozott már az előző szezonban, majd a nyári újraindulástól is, és a mostani kiírásban is könnyedén nyerte meg első három meccsét úgy, hogy gólt sem kapott. A rangadón ráadásul az edző már újra számíthat Zlatan Ibrahimovicra is, aki túlvan a fertőzésen.

A sorozatban tizedik bajnoki címére hajtó Juventus a sereghajtó Crotonéhoz látogat, melyet a szintén koronavírusos Cristiano Ronaldo nélkül is kötelező legyőznie, míg a szintén hét ponttal álló, veretlen Sassuolo a Bologna vendége lesz vasárnap délben.



Serie A, 4. forduló:



szombat:



Napoli-Atalanta 15.00

Internazionale-AC Milan 18.00

Sampdoria-Lazio 18.00

Crotone-Juventus 20.45



vasárnap:



Bologna-Sassuolo 12.30

Spezia-Fiorentina 15.00

Torino-Cagliari 15.00

Udinese-Parma 18.00

AS Roma-Benevento 20.45



hétfő:



Hellas Verona-Genoa 20.45

A tabella:



1. Atalanta 3 13- 5 9 pont

2. AC Milan 3 7- 0 9

3. Sassuolo 3 9- 3 7

4. Juventus 3 8- 2 7

5. Internazionale 3 10- 6 7

6. Verona 3 4- 1 6

7. Benevento 3 6- 7 6

8. Napoli 3 8- 3 5

9. Lazio 3 4- 5 4

10. AS Roma 3 3- 5 4

11. Genoa 2 4- 7 3

12. Bologna 3 4- 4 3

13. Fiorentina 3 5- 6 3

14. Sampdoria 3 4- 7 3

15. Spezia 3 3- 7 3

16. Parma 3 2- 6 3

17. Cagliari 3 3- 8 1

18. Torino 2 2- 5 0

19. Udinese 3 0- 4 0

20. Crotone 3 2-10 0



A Napolitól egy pont levonva.



