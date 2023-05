A szerdai AC Milan-Internazionale összecsapáson sokaknak feltűnhetett, hogy a „vendégek” mezén nem szerepelt mezszponzor, arról eltűnt a jól megszokott DigitalBits brand.



A blokklánc-kereskedelemmel foglalkozó cég a beszámolók szerint sem az Internek, sem pedig a Romának nem fizette be ki a 2022-23-as szezonra vonatkozó szponzori pénzt.

„A DigitalBits nem fizette be a 24 millió eurós alapdíjat, illetve a hozzá tartozó 1,2 millió eurónyi bónuszt.” – közölte az Inter február végén.

Azóta megszületett a döntés az együttműködés felfüggesztéséről, így a milánói klub szereléséről lekerült a cég neve.

Wondering why Inter Milan don’t have a sponsor on their kit tonight?



Despite signing a deal worth €85 million in September 2021, Inter have not received any payments this season from shirt sponsor DigitalBits.



Back in November, Inter’s corporate chief executive, Alessandro… pic.twitter.com/8xTBah0xEl