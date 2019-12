A szombati Genoa elleni 4-0-ra megnyert olasz bajnoki mérkőzésen, Romelu Lukaku átadta a büntetőrúgást Sebastiano Espositónak, aki be is lőtte azt. Ezzel ő lett a Serie A történetének második legfiatalabb gólszerzője.

17 évesen és 172 naposan szerezte a gólt, a rekordot pedig Mario Corso tartja a maga 17 év, 97 napjával.

Romelu Lukaku gifted 17-year-old Sebastiano Esposito a penalty, which he converted for his first Serie A goal ❤️ https://t.co/9v7GZegi0F