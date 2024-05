Olasz sajtóértesülések szerint Antonio Contét már csak a formalitás választja el attól, hogy az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Napoli edzője legyen. A dél-olasz klub elnöke, Aurelio De Laurentiis mindenképp neves trénert szeretne leültetni a nápolyiak kispadjára, eleinte az Atalanta Európa-liga sikerig vezető Gian Piero Gasperini volt a kiszemelt, ám ő úgy döntött, folytatja a bergamói együttesnél, így jött szóba az 54 éves szakvezető "leigazolása".

Napoli sent contract proposal to Antonio Conte for deal valid until June 2027 for club record salary.



Key details to be discussed next week with de Laurentiis, still in Napoli on Monday for public event.



Conte, always been open to Napoli job and excited by the project. pic.twitter.com/jNF6LazRcW