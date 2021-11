Többszörös törés miatt megoperálták Victor Osimhen, a Napoli nigériai labdarúgójának arcát, aki így hónapokig nem játszhat.

A 22 éves támadó vasárnap az Internazionale elleni rangadón összefejelt Milan Skriniarral, és mint utóbb kiderült, a szemgödre és az álkapcsa is eltört. A dél-olasz együttes kedden azt közölte, hogy egy városi klinikán végezték el a beavatkozást, és a csatár előreláthatólag 90 napig nem lesz bevethető, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a január 9-én rajtoló Afrikai Nemzetek Kupáján sem szerepelhet.



A Napoli 3-2-re elveszítette a rangadót, ennek ellenére továbbra is vezeti a Serie A tabelláját, amelyen jobb gólkülönbségével előzi meg az AC Milant és négy ponttal az Intert. A gárda szerdán az Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában a Szpartak Moszkva vendége lesz, amennyiben győz, továbbjut az egyenes kieséses szakaszba.

