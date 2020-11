Balogh Botond, a Parma magyar labdarúgója szerint szombaton nem élete mérkőzését játszotta az olasz élvonalban történt bemutatkozásakor, mégis álom volt számára az egész, amelyet soha nem felejt el.

A 18 éves magyar védő - aki szombaton végigjátszotta az Internazionale otthonában 2-2-re végződött találkozót - az M1 aktuális csatornának vasárnap azt mondta: szerdán végig pályán volt csapata Olasz Kupa-mérkőzésén, de miután negatív teszt birtokában visszatért néhány korábban koronavírusos társa, nem tartotta valószínűnek, hogy a San Siróban is pályára léphet. Kifejtette: a Parma keretéből aztán újfent estek ki pozitív tesztet produkáló labdarúgók, de az még számára is meglepő volt, hogy ismét a kezdőbe került.



"Még nagyon friss az élmény, nem is érzem át teljesen, mi történt velem, de az biztos, hogy soha nem felejtem el ezt a napot. Álom volt ilyen játékosok, ekkora nevek, világsztárok ellen játszani. A mérkőzésnek számomra az a tapasztalata, hogy rengeteget kell fejlődnöm, tanulnom és dolgoznom. A tegnapi meccs megmutatta, hogy van hová fejlődni és van miért csinálni ezt az egészet. Közben meg arra is rávilágított, hogy nagyon komolyan és keményen kell dolgozni azért, hogy erre a szintre el lehessen érni" - nyilatkozta.



A meccsen a Parma Gervinho duplájával kétgólos előnyre tett szert, de előbb a horvát Marcelo Brozovic szépített, majd honfitársa, Ivan Perisic a hosszabbításban egyenlített.



"Nem életem meccse volt, nem tudom azt mondani, hogy nagyon jól játszottam. De amit tudtam, azt beleadtam és megcsináltam, szerencsére a csapatnak sikerült még pontot is szereznie. A második kapott gól miatt pedig még csalódottak is lehetnénk, de inkább értékelnünk kell az egy pontot idegenben. Edzőnk is elismerte a küzdeni akarásunkat, és ő sem az elveszített két pont miatt bánkódott, mert biztos benne, hogy ezzel a mentalitással máshol majd visszaadja nekünk azokat az élet" - mondta.



A folytatással kapcsolatban kifejtette: a helyzet változatlanul furcsa, a vírus miatt gyakran vannak kiesők és hiányzók, így történhetett meg, hogy a Parma bajnoki kezdőcsapatába kerülhetett.

"Nekem ugyanígy kell tovább edzenem és dolgoznom, aztán majd meglátjuk. Persze, örülnék neki, ha minél több lehetőséget kapnék a folytatásban is, akár csereként vagy kezdőként. Egyelőre viszont nincs semmilyen különös elvárásom magammal szemben a szezont illetően, hogy akkor nekem most ennyit vagy annyit kellene játszanom. Amennyiben beleteszem a munkát, egyszer majd úgyis meglesz az eredménye" - hangsúlyozta.

