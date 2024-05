Egyre közelebb ahhoz Kylian Mbappé, hogy a Real Madrid játékosa legyen. Azonban a Globe Soccer Awardon érdekes nyilatkozatot adott a Sky Sportsnak, melyben úgy fogalmazott:

“Sokszor elmondtam már, ha egy nap Olaszországba igazolok, akkor az AC Milan játékosa leszek. Gyerekkorom óta a milánói együttes szurkolója vagyok, amikor kicsi voltam az összes meccsüket néztem a Serie A-ban. Az egész családom nagy Milan szimpatizáns" - árulta el a PSG-től távozó klasszis.

Mbappè: “Me in Italy? We never know what can happen. When I was a kid I was a fan of #ACMilan, and I always said if I come one day to Italy I’m going to play for Milan… I watch every game of Milan.”



Kylian, cuore Rossonero pic.twitter.com/HBRxbvNXb7