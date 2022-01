Az Olasz Szuperkupa-mérkőzésen a San Siróban találkozik egymással a 2021-es olasz bajnok Internazionale és a 2021-es Olasz Kupa-győztes Juventus. Azt hinnénk ez már a sokadik ilyen Szuperkupa-döntő, azonban másodszor fordul csak elő, hogy ez a két csapat csap itt össze.



Nagy napja lesz a labdarúgás szerelmeseinek, hiszen komoly rangadókra kerül sor európai futballpályáin, Olaszországban a lehető talán legnagyobbat rendezik, hiszen az Olasz Szuperkupa-mérkőzést az Inter és a Juventus játssza. 2005 után másodszor fordul csak elő, hogy ez a párosítás jöjjön össze ezen a találkozón, akkor az Inter 1-0-ra diadalmaskodott Juan Sebastián Verón találatával. A nosztalgiát kedvelőknek jó hír, hogy az interneten elérhető az a mérkőzés teljes egészében:







Talán azt mondanunk sem kell, hogy a tabellát most is vezető Inter a bajnoki cím védője, míg a Juventus a kupát nyerte meg 2021-ben (az elődöntőben az Intert búcsúztatva), így alakult ki ez a párosítás. A milánóiak 10. alkalommal, de egy nagyon hosszú, 10 éves kihagyás után játszhatnak ismét a szuperkupán, míg a Juventus zsinórban tizedszer, összesen 17. alkalommal vív meg itt az ellenféllel. Mindketten pozitív mérleggel állnak a szuperkupán, az Inter 5-4-re, a Juventus 9-7-re.

A bajnokság jelenlegi állása szerint az Inter tűnik esélyesebbnek, hiszen 48 ponttal éllovas a Serie A-ban, míg a Juventus csak ötödik 38 ponttal, de tegyük hozzá, hogy az őszi bajnokin 1-1-re végeztek Milánóban, és hogy a Derby d’Italia örökmérleg is a torinóiaknak kedvez: 242 tétmeccsen 93-szor nyertek a Zebrák, 59-szer a Nerazzurri tagjai örülhettek, és 52 döntetlen született.

A Szuperkupát követően a két BL-ben is érdekelt csapat a jövő héten kezdi meg szereplését az Olasz Kupában (A Juventus-Sampdoria és az Inter-Empoli meccset is élőben közvetíti majd a Sport1), azonban már ezen a héten is játszanak kupameccset Olaszországban. Szerdán az Atalanta-Venezia, csütörtökön a Napoli – Fiorentina és a Milan – Genoa nyolcaddöntőket, a Sport1-en mindhárom látható lesz. Ahogyan a jövő héten a Lazio – Udinese, a Sassuolo – Cagliari és a Roma – Lecce meccsekről sem marad le senki.

Olasz Szuperkupa:

Internazionale – Juventus: január 12., szerda 20:45, Sport1 (élő)

Olasz Kupa, nyolcaddöntők:

Atalanta – Venezia: január 12., szerda 17:15, Sport1 (élő)

Napoli – Fiorentina: január 13., csütörtök 17:45, Sport1 (élő)

Milan – Genoa: január 13., csütörtök 20:45, Sport1 (élő)

Lazio – Udinese: január 18., kedd 17:15, Sport1 (élő

Juventus – Sampdoria: január 18., kedd 20:45, Sport1 (élő)

Sassuolo – Cagliari: január 19., szerda 17:30, AMC Mikro (élő); 23:15, Sport2 (felv.)

Internazionale – Empoli: január 19., szerda 20:45, Sport1 (élő)

Roma – Lecce: január 20., csütörtök 20:45, Sport1 (élő)

Borítókép: Twitter.com/Juventus

Forrás: Sport TV