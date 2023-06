Roberto Mancini, az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya nyilvánosan is kifejezte aggodalmát a Tonali-transzferrel kapcsolatban.



Az olasz úgy gondolja, Tonali távozása problémákat vetít elő, ugyanis sokan nem is realizálták, hogy a nemzetük egyik legnagyobb tehetsége fordított hátat az olasz klubfutballnak.

„Ha egy olyan fiatal tehetség, mint Tonali, elhagyja Olaszországot, az azt jelenti, hogy problémák vannak.” – mondta el a Sky Sportsnak.

„Sajnos tény, hogy a jelenlegi helyzetben Tonalinak jól jön ki, hogy a Premier League-ben szerepelhet.”

Roberto Mancini: "If a player as good and young as Tonali leaves Italy it means there’s some problems." pic.twitter.com/9cvEfAF7Gd