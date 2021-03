A listavezető Internazionale 2-1-re győzött a Parma otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának csütörtöki játéknapján.

A milánóiak mindkét gólját Alexis Sánchez szerezte a második félidőben, egyaránt Romelu Lukaku passzából.



