Romelu Lukaku az előző szezont az Inter csapatánál töltötte kölcsönben, akik szívesen látták volna a következő idényben is, a Chelsea terveiben ráadásul nem is szerepel a támadó.



Azonban időközben a Juventus is belépett a „kapcsolatba”, a torinóiaknál is felmerült a csatár megszerzése. Amint megtudta ezt az Inter, megszakította a tárgyalást, a klub ultrái pedig egyértelmű üzenetet küldtek Lukakunak.



Ám a Juve addig nem tudja leigazolni, amíg el nem adja Vlahovicsot. A szerb játékost a PSG nézte ki, de a drukkerek ott ujjak levágásával fenyegetőztek.



Lukaku így meggondolta magát, tárgyalást kezdeményezett az Inter képviselőivel. Ők viszont rögtön leállították, már nem akarják megszerezni a 30 éves labdarúgót, kívánságlistájukon Balogunk (Arsenal) és Morata (Atletico) szerepel.



Lukaku számára így egyedüli opcióként a szaúdi ajánlat maradna, de oda nincs kedve igazolni.



