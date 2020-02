Romelu Lukaku kevesebb mérkőzés alatt érte el a 20 gólt, mint Ronaldo Nazairo az Inter csapatában.



A belga csatár, aki nyáron 73 millió fontért cserébe érkezett a Manchester United klubjától, elképesztő formában kezdte el gyártani a gólokat. Mindössze 29 mérkőzésre volt szüksége, hogy elére a mágikus 20 gólt. Gólszerzési statisztikája jobb, mint azoknak a klasszis csatároknak, mint az Aranylabdás brazil Fenomén.

Ronaldo 1997-ben csatlakozott a Barcelonától az Inter-be, és szenzációs kezdte meg szezonját, hiszen 20 gólt szerzett 31 mérkőzés alatt.



Évekkel később honfitársa, Adriano ugyanezt a gólszámot 31 mérkőzés alatt érte el.



Teljes lista:

Lukaku a Milan elleni 4-2-re megnyert rangadón a gólját követően a szögletzászlóra helyezte mezét, majd ezt a képet egy szöveggel posztolta is a közösségi oldalára.



"Új király van a városban"



there's a new king in town