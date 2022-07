Míg Romelu Lukaku szerint „hiba” volt először elhagyni az Intert, Thomas Tuchel elismeri, nem „valószínű”, hogy valaha is játszani fog még a belga támadó a Chelsea csapatában.

A csatár tavaly nyáron 113 millió euróért csatlakozott a Chelsea-hoz, de azonnal megbánta a lépését, és bocsánatot kért az Inter szurkolóktól a Sky Sport Italia interjújában 2021 decemberében. Még eltökéltebb volt a visszatérését illetően, amit el is ért, kölcsönben tért vissza Olaszországba, körülbelül 10 millió euróért.

„Pályafutásom legnagyobb kihívása az idei szezon lesz itt. Távoztam. Hiba volt, ugye Nico?” – kuncogott csapattársával Nicolo Barellával. „Örülök, hogy ezt a mezt viselhetem, a csapat tudja, mit kell tennünk, hatalmas kihívás előtt állunk ebben a szezonban. Tavaly,a mikor Angliában jártam, rájöttem, mennyire fontos az Inter. A klub profilja nemzetközi viszonylatban is javult, nagyon fontos a közösségi oldalak megközelítése is, ahol láthatjuk, hogyan viselkedünk az öltözőben, edzésen. Milánó egy csodálatos város, ezért tartottam meg a régi lakásom, amikor Londonba költöztem, mert anyám állandóan ide járt, és én is vissza akartam térni.”

A Chelsea vezetőedzője, Thomas Tuchel is szót ejtett a kölcsönben szereplő Lukaku sorsáról.

„Tekintettel arra, hogy csak kölcsönben van, természetesen van esély, hogy visszatér. Nem tudom, hogy ez mennyire valószínű, de nem is az én dolgom. A tulajdonosokkal együtt úgy döntöttünk, hogy elengedjük. Az volt a vágya, hogy menjen, megvolt a lehetősége, elengedtük.”

Borítókép és fotók: Mattia Ozbot - Inter/Inter a Getty Images