A La Gazzetta dello Sport állítása szerint Romelu Lukaku megpróbált bocsánatot kérni az Intertől és korábbi csapattársaitól.

A 30 éves belga támadó az utóbbi időben uralta a címlapokat, miután kiderült, hogy titokban a Juventusszal tárgyalt, miközben a Nerazzurri a Chelsea-vel próbált megegyezni. Az Inter dühös volt Lukaku titkos tárgyalásai miatt a riválissal, ezért úgy döntött, hogy feladja a szerződtetésére irányuló erőfeszítéseit. A Juventus addig nem tudja lezárni a csatár ügyletét, amíg nem adja el Dusan Vlahovicot.

Lukaku nemrég felvette a kapcsolatot az Interrel és korábbi csapattársaival, hogy bocsánatot kérjen a Juventusszal folytatott tárgyalások miatt. Erőfeszítései azonban hiábavalóak voltak, mivel a klubvezetéstől kezdve az öltözőig mindenki dühös és csalódott volt Romelu viselkedése miatt, nem akarják, hogy visszatérjen. Steven Zhang elnök osztja ezt az álláspontot, és elzárkózott a belga csatár esetleges visszatérésének gondolatától.

Lukaku édesanyja, Adolphine is szerepet játszott a csatár közelmúltbeli balhéiban. Ő, valamint az ügyvéd, Sebastien Ledure is nagy szerepet játszott abban, hogy Lukaku más klubokat is fontolóra vett.

Borítókép: Ian MacNicol/Getty Images