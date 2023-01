Romelu Lukaku elárulta, hogy megengedték neki, hogy elhagyja a Chelsea-t, miután elmondta Todd Boehly tulajdonosnak, hogy mit érez Thomas Tuchellel kapcsolatban.

A Chelsea 97,5 millió fontos rekordot jelentő szerződtetése azt is megerősítette, hogy nem áll szándékában soha többé visszatérni a Stamford Bridge-re, az Interben akar maradni.

„Boehly azután döntött úgy, hogy elenged, miután elmondtam neki a teljes igazságot a Tuchellel való kapcsolatomról. Nagyszerű beszélgetés volt - elmondtam neki a saját verziómat a történtekről. Aztán lehetőségem nyílt arra, hogy visszatérjek az Interhez, és Boehly megnyitotta előttem az ajtót” – mondta Lukaku.

Egy combhajlító sérülés Lukakut mindössze négy Inter-meccsre - egy gólra és egy asszisztra - korlátozta azóta, hogy nyáron kölcsönben visszatért Olaszországba. De a belga csatár eltökélt abban, hogy az Interben szeretne maradni, mielőtt visszatérne gyermekkori klubjához, az Anderlechthez.

„Mindenki tudja, hogy mit akarok. Remélem, hogy az Interben maradok. Szeretem ezt a klubot, és beszélni fogunk a Chelsea-vel, hogy megoldást találjunk. Az Inter szurkolói igazán különlegesek, számomra ők a legjobbak a világon. Mert még ha nehézségekbe is kerülünk, mindig ott vannak, hogy segítsenek a csapatnak. Meglepetés volt számomra, ahogy fogadtak, azt hittem, haragszanak rám. De végül is tudják, hogy mindig is a szívemben hordoztam az Intert. Beszélgettem a csapattársaimmal, a klub embereivel, és tudják, hogy az igazat mondtam arról, hogy miért távoztam. Visszatértem, és remélem, hogy a jövőben is maradok. Úgy értem, hogy számomra az Inter mindent megér. Az elképzelés az, hogy az Anderlechtnél fejezem be a pályafutásomat. Közel 30 éves vagyok, a fiam itt kezdte az iskolát, és az Inter akadémiáján játszik. Szeretnék itt maradni és jól csinálni a dolgokat.”

Borítókép: Mattia Pistoia – Inter/Inter a Getty Images