Nagy meglepetés lenne, ha az olasz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában változna az éllovas Juventus és a második Internazionale közötti egypontos különbség, mivel mindkét csapat alsóházi együttes ellen lép pályára.

A Juventus az utóbbi hetekben adós maradt az igazán jó játékkal, ám a győzelmeket szállították Maurizio Sarri tanítványai, akik nem csupán a Serie A-t vezetik, hanem már a Bajnokok Ligájából is továbbjutottak, méghozzá csoportelsőként.



A torinói együttes vasárnap délidőben fogadja a 14. helyen álló Sassuolót, amely ellen 13 eddigi meccséből 12-t megnyert, egyet pedig döntetlennel zárt. A Serie A-ban a 2013/14-os szezon óta szereplő Sassuolo ráadásul nem játszik jól idegenben a mostani kiírásban, vendégként öt eddigi meccsén csupán négy pontot szerzett.



Az esélyek alapján az Internazionalénak szintén nem lesz nehéz dolga, ugyanis az utolsó előtti SPAL-t látja vendégül, amely ősszel idegenben hat meccsen egy döntetlen mellett ötször kikapott.



Antonio Conte csapata a Slavia Praha otthonában aratott szerdai sikerrel csoportja második helyére lépett fel a Bajnokok Ligájában, így jó hangulatban várhatja a bajnoki találkozót. A milánóiak egyetlen vereséget szenvedtek eddig a bajnoki szezonban, csak a nyolcszoros címvédő Juventus tudta őket legyőzni, illetve a Parma ellen játszottak döntetlent, legutóbbi négy meccsüket viszont megnyerték.



Az első két helyezettnek komoly előnye van az üldözőkkel szemben, a harmadik Lazio viszont csak két ponttal előzi meg a negyedik Cagliarit és az ötödik AS Romát. Előbbi együttes a 13. Udinesét, míg a Cagliari a 16. Sampdoriát fogadja, a Roma pedig a kilencedik Hellas Veronához látogat.



Serie A, 14. forduló:



szombat:

Brescia-Atalanta 15.00

Genoa-Torino 18.00

Fiorentina-Lecce 20.45

vasárnap:

Juventus-Sassuolo 12.30

Internazionale-SPAL 15.00

Lazio-Udinese 15.00

Parma-AC Milan 15.00

Napoli-Bologna 18.00

Hellas Verona-AS Roma 20.45

hétfő:

Cagliari-Sampdoria 20.45



A tabella:

1. Juventus 13 23-10 35 pont

2. Internazionale 13 29-12 34

3. SS Lazio 13 30-14 27

4. Cagliari 13 25-14 25

5. AS Roma 13 23-14 25

6. Atalanta 13 31-21 22

7. Napoli 13 22-16 20

8. Parma 13 20-17 18

9. Verona 13 11-11 18

10. Fiorentina 13 18-20 16

11. Torino 13 15-20 14

12. AC Milan 13 12-17 14

13. Udinese 13 9-20 14

14. Sassuolo 12 22-23 13

15. Bologna 13 18-22 13

16. Sampdoria 13 9-20 12

17. Lecce 13 17-27 11

18. Genoa 13 15-27 10

19. SPAL 13 8-19 9

20. Brescia 12 10-23 7



A 7. fordulóból elhalasztott Brescia-Sassuolo mérkőzést december 18-án játsszák.

