Alejandro Camano, Lautaro Martinez ügynöke megerősítette ügyfele szándékát, hogy új, hosszú távú szerződést szeretne kötni az Interrel.

A 26 éves argentin támadó továbbra is Simone Inzaghi csapatának sztárja. Lautaro már most is az egyik legjobban kereső játékos a csapatban, de a jelenlegi szerződéséből kevesebb mint három év van hátra, és az Inter nagyon szeretné lekötni a sztárcsatárt.

Az FcInterNewsnak nyilatkozva Lautaro ügynöke, Camano beszélt arról, hogy ügyfele új szerződést szeretne kötni az Interrel.

„Remek a kapcsolatunk a Nerazzurrival. Beszélgetünk arról, hogy összeülünk és megvitassuk Lautaro hosszabbítását. Az Inter szeretne hosszabbítani Lautaróval és mi is maradni akarunk. Nem lesz semmi probléma. A következő napokban vagy hetekben találkozunk.”

Megerősítette, hogy még nem tűztek ki időpontot a találkozóra.

„Nem, még nem. Meg kell állapodnunk az Interrel. De a fontos az, hogy mindkét oldalon megvan a hajlandóság arra, hogy leüljünk és megbeszéljük a hosszabbítást.”

Az ügynököt a fizetésemelés fontosságáról is kérdezték.

„Egy nagyon fontos játékosról beszélünk az Inter számára. És egy nagyon fontos klubról Lautaro számára. Ő nem csak a pénzt számolja. A projektet és minden mást is figyelembe vesz, hogy mennyire nő az emberekben az Inter-érzés, az is fontos. Különböző tényezők vannak. Lautarót nem csak a pénz érdekli.”

Lautaro az európai futball egyik legjobb csatárává nőtte ki magát, mióta 2018 júliusában az Interhez került. Az argentin támadó 251 mérkőzésen 114 gólt szerzett a klub színeiben minden sorozatot figyelembe véve.

Borítókép: Pier Marco Tacca/Getty Images