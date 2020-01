A Juventus labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a svéd Dejan Kulusevski.

Az Atalanta 19 éves szélsőjéért 35 millió eurót fizetett a torinói klub, amely 2024. június 30-ig szóló szerződést kötött a futballistával.



A macedón származású Kulusevski a mostani idényben a Parmában szerepel kölcsönjátékosként, s a tervek szerint ott is fejezi be a szezont. A Serie A 2019/20-as kiírásában eddig négy gólja és hét gólpassza volt.

A Juventus saját oldalán jelentette be, hogy megérkezett az orvosi vizsgálatra Dejan Kulusevski, az Atalanta középpályása. Amennyiben a svéd játékos sikeresen átesik, a vizsgálaton még ma alá írhat a 35-szörös olasz bajnokcsapathoz. In corso al #JMedical le visite per Dejan #Kulusevski https://t.co/1ivNcRZERq pic.twitter.com/Ufc7yTn5B4 - JuventusFC (@juventusfc) 2020. január 2.