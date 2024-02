Fabrizio Romano értesülései szerint minden készen van, így gyakorlatilag biztossá vált, hogy az Internazionale leigazolja Piotr Zielinskit.



A lengyel középpályás szerződése nyáron lejár a Napolival, így januártól szabadon tárgyalhatott az iránta érdeklődőkkel, most pedig a megegyezés is megszületett a bajnoki címre hajtó Interrel.

Romano szerint a szóbeli megegyezés már hetekkel ezelőtt megszületett arról, hogy Zielinski hosszútávú szerződést köt új csapatával, pár napon belül pedig a hivatalos aláírás is várható.

Az orvosi vizsgálatokat már elvégezték a 29 éves játékoson.

Zielinski így tehát ingyen érkezik, piaci értékét a Transfermarkt 30 millió euróra taksálja.

