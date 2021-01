Sérülését követően két góllal tért vissza Zlatan Ibrahimovic a kezdőcsapatba az AC Milanban, amely 2-0-ra nyert hétfőn este a Cagliari vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokságban. A listavezető ráadásul két klubrekordot is beállított.

A sportstatisztikákkal foglalkozó Opta beszámolója szerint a piros-feketék sorozatban 19. idegenbeli bajnokijukon szereztek gólt, erre 1992 márciusa és 1993 áprilisa között volt csak képes a gárda. A Milan folytatta egy másik remek idegenbeli szériáját is, hiszen ez volt az egymást követő 16. találkozó a Serie A-ban, amikor vendégként nem talált legyőzőre.



A hárompontos éra bevezetése óta (1994/95) csak 2003 szeptembere és 2004 áprilisa között tud felmutatni ilyen sorozatot az együttes.



A 39 éves Ibrahimovic sérülés miatt heteket hagyott ki, november 22. óta nem játszott kezdőként a bajnokságban, most viszont rögtön két góllal tért vissza.



A svéd csatárklasszis ezzel elmondhatja magáról, hogy az elmúlt 23 év mindegyikében betalált. A veterán támadó egyébként 12 góllal a második a góllövőlistán, hárommal van lemaradva Cristiano Ronaldo mögött úgy, hogy hat mérkőzéssel kevesebbet játszott.





Ibrahimovic - aki legutóbb, a Torino elleni kupameccsen már szerepelt - kezdőként sorozatban a kilencedik bajnokiján volt eredményes, hosszú karrierje során az öt nagy bajnokság valamelyikében eltöltött szezonok közül erre most először volt képes.



"Ő egy igazi bajnok, a visszatérésével pedig még több taktikai variációnk van, nagyon boldog vagyok, hogy újra számíthatunk rá" - nyilatkozta a mérkőzés után Stefano Pioli, a Milan vezetőedzője. "Mára már elég jól ismerem őt, de még mindig képes meglepni. Mindenki a legjobbra számít tőle, de ma még ezen is túltett."



A Milan 18 mérkőzést követően három pont előnnyel vezeti a Serie A-t városi riválisa, az Internazionale előtt.

Borítókép: Enrico Locci/Getty Images