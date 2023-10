A Juventus kispadjáról Törökországba vezetett Andrea Pirlo útja, az első osztályú Karagumruk kispadján egy évet töltött. A klub akkori futballistája, Colin Kazim-Richards nemrég egy interjúban arról beszélt, mennyire gyengekezű vezetőnek bizonyult az olasz tréner.

Pirlo mellett számos olasz játékos is tagja volt a keretnek, Stefano Sturaro, Kevin Lasagna, Federico Ceccherini, Andrea Bertolacci és Fabio Borini is ott szerepelt, utóbbi a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, ráadásul később követte az edzőt az új állomáshelyére, a Sampdoriához.

Kazim-Richards szerint ez az olasz mag elég sajátos módon viselkedett, simán belefért még az is, hogy a félidőben cigarettázzanak. „Sok olasz már évek óta Törökországban játszik, de meglepődtem, amikor láttam, hogy milyen életmódot folytatnak. Az előző szezonban Karagumrukban sokan voltak, akik cigarettáztak. Azokban a klubokban, ahol korábban játszottam, egyetlen edző sem hagyta, de Andrea Pirlo megengedte a játékosoknak, hogy cigarettázzanak.

Először láttam, hogy edzés vagy meccs előtt cigarettáznak, ami őt egyáltalán nem zavarta, hagyta, hogy ezt tegyék. Amikor azonban láttam, hogy még az öltözőben és a félidőben is csinálják, nagyon megdöbbentem. Némi fegyelemre számítottam, de ebből rájöttem, hogy nincs rend, és nem csoda, hogy minden ilyen gyorsan véget ért és szétesett.” – meséli a korábbi török válogatott futballista.

Pirlo jelenleg a másodosztály 19., kieső helyén álló Sampdoria vezetőedzője, kilenc meccsből mindössze egyet nyertek meg, ráadásul a szövetség két pontot levont tőlük.

