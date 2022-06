A Juventus sztárja, a 22 éves Dusan Vlahovic elmagyarázta, miért nem igazolt az Arsenalhoz, és hangsúlyozta, hogy nem ő az új Zlatan Ibrahimovic.



A szerb válogatott támadója, Dusan Vlahovic januárban a Fiorentinától igazolt a Juventushoz. A 22 éves játékost sokan a korábban szintén a „Zebrákat” képviselő Ibrahimovichoz hasonlítják, ő azonban ragaszkodik hozzá, hogy ez nem igazságos.



"Valószínűleg kissé igazságtalan a játékosokat olyan nagyszerű bajnokokhoz hasonlítani, akik 400-500 gólt szereztek pályafutásuk során, és 20 vagy 30 címet nyertek" - mondta Vlahovic a The Telegraphnak.



„Nem irritál, de az is igaz, hogy amikor ilyen összehasonlítás történik, felpörögnek az elvárások, és ha a játékos elkövet egy-két hibátakkor kritikákat kap. Mindannyiunknak joga van hibázni, mindannyian emberek vagyunk. Saját karriert akarok” – tette hozzá.



Az Arsenal igyekezett leigazolni Vlahovicot. A szerb azonban azt mondja, csak a Juventushoz akart csatlakozni.



„Az ügynököm tudhat (az Arsenal ajánlatáról), de soha senkivel nem beszéltem erről. Csak egy klubra gondoltam, mert a Juventus az Juventus. Nincs más mondanivalóm. És most megtisztelve érzem magam, hogy megkaphattam ezt a mezt. Hihetetlen, valahányszor felveszem – mondta.



„Határozottan azonosulok a DNS-ükkel. A Juventus személyisége egybeesik az én személyiségemmel. Amikor idejössz, soha nem adod fel, folyton harcolsz, áldozatokat hozol. Mindenképpen ezt kerestem” – zárta szavait.

Borítókép: Nicolò Campo/LightRocket a Getty Images