A tavalyi olasz bajnok Napoli vezetése úgy határozott, hogy azonnali hatállyal menesztik Walter Mazzarrit a kispadról.



A veterán tréner októberben vette át Rudi Garcia helyét, aki nem tudta betölteni a Luciano Spalletti helyét.

A csapat második edzőváltása pont a legrosszabbkor, kettő nappal a kulcsfontosságú Barcelona elleni BL-nyolcaddöntő előtt történt.

Mazzarri utódja a szlovák válogatottat is irányító Francesco Calzona lesz, aki az olasz klub mellett a nemzeti csapatot is vezeti majd.

Első edzését holnap tartja majd, megbízatása a szezon végéig szól.

