Giuseppe Iachini lett a Fiorentina labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A firenzei együttes a honlapján jelentette be az 55 éves szakember érkezését, akinek szerződése 2021 júniusának végéig érvényes.



Iachini 1989 és 1994 között volt a Fiorentina játékosa. Edzőként több olasz klubnál dolgozott, a Chievót 2008-ban, a Bresciát 2010-ben, a Sampdoriát 2012-ben, a Palermót 2014-ben segítette feljutáshoz a másodosztályból. Legutóbb az Empoli edzője volt, amely négy hónap után márciusban szakított vele.



A Fiorentina az olasz bajnokság 17. fordulójának péntek esti mérkőzésén 4-1-re kikapott otthon az AS Romától, a klub ezután jelentette be Vincenzo Montella vezetőedző menesztését.



A firenzei együttes jól kezdte ugyan az idényt, de hullámvölgybe került, és 17 pontjával csupán a 15. a tabellán.

Borítókép: Gabriele Maltinti/Getty Images