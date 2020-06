A Barcelona német válogatott kapusa, Marc-André ter Stegen szerint jó formában van a katalán csapat.



"Előnyt szeretnénk kovácsolni ebből a helyzetből" - jelentette ki a német-válogatott második számú hálóőre.



"Nem tudom elképzelni, hogy elhagyjam Barcelonát. Én is, és a családom is nagyon jól érezzük magunkat itt. Már korábban beszéltem az ügynökömmel a szerződéshosszabbítás lehetőségéről, de a járvány miatt nem tudtunk a részletekről beszélni." - nyilatkozta a Kickernek.







Marc André Ter-Stegen kemény üzenetet küldött ellenfeleinek.

Ter Stegen ezek után figyelmeztette ellenfeleit, köztük a Napolit is, készen állnak arra, hogy megmutassák a bennük rejlő lehetőségeket.



"Fizikailag ritkán vagyunk ilyen szinten mint most, azonban abban nem szabad bíznunk, hogy legnagyobb riválisunk, a Real Madrid hibázni fog" - mondta a 28 éves kapus.

"A játék nézők nélkül más lesz, de a labda gömbölyű, bármi megtörténhet." - zárta le mondandóját a katalánok portása.

A spanyol labdarúgó-bajnokság 10 nap múlva folytatódik ismét, a Barcelona együttese a Mallorcával fog találkozni a koronavírus-járvány utáni újraindulást követő első mérkőzésen.



Forrás: football-Italia.net